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Вызов дождя: как Керчь спасают от наводнения

В ближайшие дни сильные ливни в Крыму и на Кубани будут продолжаться
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Керчи началось наводнение – с вечера 12 августа здесь выпало более двух месячных норм осадков. Жителей готовят к эвакуации, городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды. Кадры с места событий – в фотогалерее «Известий»
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
За считанные часы городские улицы затопило
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
По данным МЧС, подтоплений домов пока не зафиксировано
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Тем не менее жителям посоветовали собрать жителям собрать документы, лекарства, запас еды на случай возможной эвакуации
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Из-за сильных дождей режим ЧС ввели в Новороссийске
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Подтопления также зафиксированы на низменных участках в Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Сочи из-за непогоды решено было закрыть все пляжи
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Туристов призывают отложить все экскурсии до конца недели
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Ожидается, что сильные дожди в регионе будут продолжаться все выходные
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Метеорологи прогнозируют, что осадки в регионе станут сильнейшими за последнее десятилетие
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Крымском районе Краснодарского края уже развернуты 32 пункта временного размещения
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Керчь потоп 13 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В регионе действует режим повышенной готовности, власти готовятся не только к эвакуации населения, но и к возможным отключениям воды, газа и света
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