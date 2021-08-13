«Роснефть» нарастила выручку за полгода почти на 40%

Выручка «Роснефти» за первые шесть месяцев 2021 года увеличилась почти на 40% в рублях — до 3,904 трлн рублей, и 26,4% в валюте США — до $53,7 млрд. Эта информация следует из опубликованной 13 августа финансовой отчетности компании.

Рост выручки во втором квартале составил почти 25%, увеличившись до 2,167 трлн рублей, или $29,8 млрд. Это стало возможным благодаря скачку нефтяных цен и росту объемов добычи в рамках пересмотренного cоглашения ОПЕК+, действующего с января этого года.

В первом полугодии капитальные затраты составили 462 млрд рублей, что выше на 26% по отношению к первому полугодию 2020 года. Рост в основном связан с усилиями менеджмента, направленными на реализацию проекта ООО «Восток Ойл», и наращиванием объемов бурения «Юганскнефтегаза», отмечают в компании.

Свободный денежный поток за первые шесть месяцев текущего года составил 505 млрд рублей, что в 2,5 раза выше, чем годом ранее. Рост показателя во втором квартале составил 65,8%, до 315 млрд рублей.

В июне «Роснефть» и консорциум компаний в составе Vitol SA и Mercantile & Maritime Energy Pte Ltd. договорились о продаже последнему 5% уставного капитала «Восток Ойл».

Проект «Восток Ойл» включает ресурсную базу крупнейших действующих месторождений Ванкорского кластера, перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Ресурсный потенциал проекта превышает 6 млрд т легкой малосернистой нефти, более качественной, чем Brent.

Реализация проекта позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона и в соответствии с поручением президента России Владимира Путина увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.

Добычу углеводородов на проекте планируется начать в 2024 году и довести ее до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020-го «Роснефть» закрыла сделку по продаже 10% проекта швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. В августе «Роснефть» начала строить основные объекты инфраструктуры «Восток ойл» в Красноярском крае.