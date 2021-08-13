Названы самые частые причины ДТП с участием детей в России

Самые частые причины ДТП с участием детей в России стали выезд на встречную полосу движения и нарушение правил проезда перекрестков. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России подвели статистику первых семи месяцев 2021 года, сообщает телеканал «Известия». По данным ведомства всего произошло 8 916 ДТП с участием несовершеннолетних. В авариях погибли 316 детей и получили ранения различной степени тяжести — 9 724. По статистике в 45% случаев при авариях дети были пассажирами транспортных средств. Более 40% ДТП с участие детей — относятся к случаям, когда юные участники движения были пешеходами. Причем, в подавляющем большинстве главной причиной таких происшествий становилась невнимательность водителей, пересекавших пешеходные переходы. В автоинспекции призывают родителей и самим быть внимательнее. И почаще напоминать детям о правилах дорожного движения.

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