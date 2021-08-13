Прямой эфир
Общество
В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет
Мир
В Японии проснулся подводный вулкан
Мир
Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае
Мир
В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек
Мир
Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений
Мир
Талибы захватили афганский город Лашкаргах
Мир
Канада решила отправить спецназ в Кабул для вывоза посольства
Мир
Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД ФРГ, Канады и генсеком НАТО
Общество
Один из пострадавших получил контузию при взрыве в маршрутке в Воронеже

Названы самые частые причины ДТП с участием детей в России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Самые частые причины ДТП с участием детей в России стали выезд на встречную полосу движения и нарушение правил проезда перекрестков. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России подвели статистику первых семи месяцев 2021 года, сообщает телеканал «Известия». По данным ведомства всего произошло 8 916 ДТП с участием несовершеннолетних. В авариях погибли 316 детей и получили ранения различной степени тяжести — 9 724. По статистике в 45% случаев при авариях дети были пассажирами транспортных средств. Более 40% ДТП с участие детей — относятся к случаям, когда юные участники движения были пешеходами. Причем, в подавляющем большинстве главной причиной таких происшествий становилась невнимательность водителей, пересекавших пешеходные переходы. В автоинспекции призывают родителей и самим быть внимательнее. И почаще напоминать детям о правилах дорожного движения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021