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В Самаре мать оставила двух детей без присмотра на четыре дня

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В Самарской области женщину заподозрили в убийстве малолетнего сына после того, как та оставила двоих детей без присмотра на четыре дня. В результате один ребенок умер. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону в четверг, 12 августа.

По версии следствия, 9 августа женщина оставила без присмотра двоих детей в возрасте одного года и трех лет квартире дома в микрорайоне Крутые Ключи. Младший ребенок был зафиксирован в детском кресле и не мог двигаться. По данным следователей, дети провели без взрослых четверо суток, пишет RT.

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Тело годовалого мальчика обнаружили ранее 12 августа, уточняет сайт kp.ru. В отношении 26-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В настоящее время женщина задержана.

Прокуратура Самарской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль. В ведомстве рассказали, что подозреваемая одна растила детей, на учете как неблагополучная семья не состояла. По данным СУ СК, старший сын сейчас находится с бабушкой. Врачи решают, нужно ли класть в больницу трехлетнего ребенка для проведения обследования, отмечает телеканал «360».

11 августа мать ребенка, выпавшего из люльки на Павелецком вокзале в Москве и получившего серьезные травмы, арестовали. 37-летняя женщина проведет под домашним арестом два месяца.

Инцидент произошел 8 августа. Нетрезвая женщина, находясь в непосредственной близости от выхода на перрон к поездам дальнего следования, положила своего малолетнего ребенка в люльку, которая неустойчиво стояла на чемодане. Ребенок выпал из люльки на бетонное покрытие пола и получил серьезные травмы. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

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