В бундестаге ожидают запуск СП-2 до конца 2021 года

Ввод газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию может произойти сразу после завершения его строительства и в любом случае —до конца 2021 года. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

«Северный поток — 2» — важнейший компонент надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. Подобные инциденты (ситуация с сокращением поставок газа в Европу из-за аварии на заводе в Новом Уренгое. — «Известия») подчеркивают важность диверсификации поставок», — добавил депутат.

Пожар на заводе в Новом Уренгое, который занимается подготовкой газового конденсата «Газпрома», произошел 5 августа. Это привело к тому, что прокачка газа по одному из ключевых газопроводов для ЕС «Ямал — Европа» (по нему сырье поступает в Германию из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу) резко сократилась, и цены на газ в Европе дошли до нового исторического максимума.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эта ситуация показывает, что все планы по построению инфраструктурных проектов для транспортировки газа в Европу были реализованы правильно, и СП-2 в будущем поможет обеспечить энергобезопасность Европе.

Тем не менее, как рассказал «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек, некоторые политические силы ЕС по-прежнему критически настроены к СП-2.

«В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как «зеленые» Германии или либеральные партии Франции, все еще отвергают проект», — заявил «Известиям» евродепутат.

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Газ и тормоз: «Северный поток – 2» сталкивается с новым сопротивлением в ЕС