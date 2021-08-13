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Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказал у себя на странице в Facebook мнение, что космонавтика нужна не для того, чтобы отдельные личности сбежали с планеты, а чтобы сделать жизнь на Земле лучше.

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки ее оголтелой эксплуатации варварским капитализмом», — написал он.

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Также глава «Роскосмоса» убежден, что целью космонавтики должно быть обеспечение связанности мировых культур, развитие коммуникаций между континентами и народами, «понимание человечеством своей связанности и единой судьбы».

Так Рогозин отреагировал на мнение астрофизика Луи д’Эндеркура из Франции, отметившего, что идея Илона Маска о скорой колонизации Марса не имеет научных оснований, поскольку совершенно непригодна для жизни.

На 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на МКС полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов».

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