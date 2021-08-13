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В ЕП прокомментировали идею Грузии стать кандидатом в члены ЕС к 2030 году

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Евросоюз не готов говорить о предоставлении Грузии членства — наиболее реальная возможность для сближения лежит в реализации уже существующего соглашения об ассоциации. Об этом «Известиям» заявила вице-председатель Европарламента (ЕП) финляндский политик Хейди Хаутала.

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«В нынешнем виде ЕС не берет на себя обязательств по будущему членству Грузии в ЕС. Он рассчитывает на неуклонное углубление отношений с помощью соглашения об ассоциации и связанного с ним соглашения о свободной торговле, — отметила депутат. — Вместе с тем заявление о намерениях министра иностранных дел Давида Залкалиани доказывает неизменную и последовательную приверженность Грузии своему европейскому выбору».

По ее словам, Европарламент — единственный ключевой институт ЕС, который признал «европейские перспективы» «ассоциированного трио» — Грузии, Молдавии и Украины.

«Лучший способ выстроить наиболее близкие отношения лежит в полной реализации соглашений об ассоциации и зонах свободной торговли с этими тремя странами, — сказала Хейди Хаутала. — Мы отслеживаем прогресс в их применении; больше всего внимания уделяется темам верховенства закона, борьбы с коррупцией и создания независимой судебной системы. В этом смысле советское наследие несколько тормозит процесс».

9 августа глава МИД Грузии Давид Залкалиани, представляя план действий своего ведомства на ближайшие 10 лет, заявил, что в 2024 году Тбилиси планирует подать заявку на вступление в Евросоюз, чтобы к 2030-му получить статус кандидата. Эта идея впервые прозвучала в октябре 2020 года и стала главным обещанием правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» накануне парламентских выборов.

19 июля на саммите в Батуми лидеры Грузии, Молдавии и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, в которой заявили о стремлении стать членами ЕС. «Опираясь на сильную волю наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в нашей решимости работать над тем, чтобы эта перспектива получила признание, которое бы открыло путь для наших трех государств к членству в ЕС», — говорится в документе.

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