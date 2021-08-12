Геоэкологи оценили перспективы развития экотуризма на Курилах

Геоэкологи из Санкт-Петербургского государственного университета работали на Кунашире и Шикотане со 2 по 12 августа. Одна из задач экспедиции — оценить возможность развития экологического туризма и размещения экологических троп (маршрутов) на юге Курильской гряды.

По экспресс-наблюдениям ученых, в настоящее время ситуация достаточно благоприятная. Бамбучники, или сазовые луга, играют немалую роль в защите почвы от вытаптывания, ограничивая передвижение путников, тем самым создавая естественный природный барьер и обеспечивая защиту природным сообществам. Бамбучник — защита почвенно-растительного покрова. Заросли этого полуодревесневшего злака важны для сохранения природы Курильских островов, укрепляют горные склоны, предотвращают разрушение и вымывание почвенного покрова во время обильных ветров и осадков, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу государственного природного заповедника «Курильский».

Группой ученых даны рекомендации по определению допустимой пропускной способности на отдельных маршрутах.