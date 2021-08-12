Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 17 человек
Новости компаний
«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода
Мир
Джабаров предрек захват Кабула после падения афганского города Герат
Общество
Скончался пострадавший при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге мужчина
Мир
В Германии более 56% населения полностью привились от коронавируса
Мир
В Британии выявили более 33 тыс. случаев коронавируса за сутки
Мир
В Турции заявили о взятии под контроль всех лесных пожаров в стране
Мир
Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии
Спорт
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэли взглядов перед турниром

Геоэкологи оценили перспективы развития экотуризма на Курилах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геоэкологи из Санкт-Петербургского государственного университета работали на Кунашире и Шикотане со 2 по 12 августа. Одна из задач экспедиции — оценить возможность развития экологического туризма и размещения экологических троп (маршрутов) на юге Курильской гряды.

По экспресс-наблюдениям ученых, в настоящее время ситуация достаточно благоприятная. Бамбучники, или сазовые луга, играют немалую роль в защите почвы от вытаптывания, ограничивая передвижение путников, тем самым создавая естественный природный барьер и обеспечивая защиту природным сообществам. Бамбучник — защита почвенно-растительного покрова. Заросли этого полуодревесневшего злака важны для сохранения природы Курильских островов, укрепляют горные склоны, предотвращают разрушение и вымывание почвенного покрова во время обильных ветров и осадков, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу государственного природного заповедника «Курильский».

Группой ученых даны рекомендации по определению допустимой пропускной способности на отдельных маршрутах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021