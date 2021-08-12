В музее гаража ФСО открылась выставка в честь Джузеппе Бертоне

В музее гаража ФСО на ВДНХ открылась необычная выставка. Экспозиция посвящена легенде автодизайна Джузеппе Бертоне по прозвищу Нуччо, сообщает телеканал «Известия». На выставке представлены авто, произведенные кузовным ателье легендарного итальянского мастера с 1950 по 2010 год. Часть экспонатов привезли из Национального музея в Турине. На выставке можно увидеть легенды Lamborghini, Alfa Romeo. Венчает показ концепт Nuccio, выполненный к 100-летию ателье.

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