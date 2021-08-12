Детский сад закрыли из-за аварийности в Пыть-Яхе

Власти города Пыть-Ях в ХМАО приняли решение о закрытии детского сада «Аистенок». Причиной стала ветхость здания, сообщает городская администрация.

По данным Muksun.fm, родители будут вынуждены возить детей в детсады, расположенные в черте города. Речь идет о прогимназии «Созвездие» в первом микрорайоне и КСОШ-ДС во втором микрорайоне.

Как рассказал замглавы Пыть-Яха Алексей Золотых, сотрудники дошкольного учреждения будут также переведены на работу в КСОШ-ДС. С родителями 21 воспитанника прорабатываются варианты подвоза детей до детсадов. Решение планируется принять 15 августа.

«Либо это будут варианты с проездом детей и их родителей —законных представителей с сопровождающим, либо дети с сопровождающим», — заявил чиновник.

В администрации также отметили, что здание детсада «Аистенок» находится в эксплуатации более 30 лет. За это время оно пришло в негодность.