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Доброе утро, «Главный герой»: Райан Рейнольдс пародирует Нео

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: Дисней Студиос
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Доброе утро, «Главный герой»: Райан Рейнольдс пародирует Нео
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2021-08-12 18:41:59
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Статист компьютерной игры решил слегка взбунтоваться. Леос Каракс выпустил ораторию об умершей жене под видом киномюзикла. Леонардо ДиКаприо вернулся на «Остров проклятых». Любовь Толкалина сыграла в ретросказке про Крым. Ветеран Афганистана снял кино про техасскую резню всеми видами холодного оружия. «Известия» выбрали новинки, которые в этот уикенд будут идти в кинотеатрах.

«Главный герой»

Режиссер: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Камилль Костек

Когда герои «Матрицы» и «Шоу Трумана» понимали, что вся их реальность — сплошной симулякр, они все же могли утешать себя тем, что они, как ни крути, протагонисты. Нео — мессия, Труман — центр реалити-сериала, и таким, как они, суждено ломать границы восприятия. Все эти реальности для того и существуют, чтобы упомянутые персонажи их разрушили. Другое дело — безымянный Парень, которого играет Райан Рейнольдс в комедийном боевике «Главный герой». Каждый день он ходит в банк, который при этом каждый раз грабят, да и вообще в мегаполисе творится что-то несусветное: процветает бандитизм, разборки устраиваются прямо среди бела дня на улицах, происходят взрывы, погони. А Парень — самый обычный статист в популярной видеоигре.

Он понимает это, когда случайно надевает чужие темные очки, «расшифровывающие» мир, где он живет, и обнажающие игровую механику. Пересыпая свой путь остротами, Парень начинает понемногу расширять свой кругозор, но против компьютерной природы не попрешь, и бывшему статисту придется считаться со своими незамысловатыми алгоритмами. Особое место в повествовании занимает куратор компьютерной игры, которого иронично и умно воплощает Тайка Вайтити. Экранного времени у него мало, но Рейнольдса он все равно переиграть успевает.

«Аннетт»

Режиссер: Леос Каракс. В ролях: Марион Котийяр, Адам Драйвер, Саймон Хелберг, Настя Голубева Каракс, Леос Каракс

Леосу Караксу — 60 лет. Он один из величайших и наиболее признанных режиссеров современности, живой классик, хотя «Аннетт» — всего лишь седьмой его фильм, а прошлый, «Корпорация "Святые моторы"», вышел в 2012 году. Как всегда, новую картину ждали со слишком сильным нетерпением, которое неизбежно ведет к легкому разочарованию. Пожалуй, «Аннетт» — менее гениальное творение, чем предыдущие, хотя оно все так же переполнено бурными страстями и личной болью режиссера.

Словно продолжая эстетику «Моторов», Каракс обрамляет действие в «рамку», лично появляется в кадре и начинает «представление». Но если «Моторы» состояли из новелл, то «Аннетт» — цельный сюжет, мюзикл о красавице и чудовище, убийстве и запоздалом раскаянии. Это первый раз, когда Каракс снимает на английском, да еще и по чужому сценарию. После того как фильм открыл Каннский кинофестиваль, сюжет перестал быть секретом: эксцентричный комик влюбляется в оперную диву, она рожает ему ребенка, а потом погибает при загадочных обстоятельствах. И все это — под музыку и песни, написанные группой Sparks (они же придумали сюжет фильма). Постепенно история двух влюбленных превращается в горький плач по умершей много лет назад жене Леоса Каракса Кате Голубевой, и эта интимная составляющая искупает многочисленные несовершенства кинопроизведения.

«Остров проклятых»

Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс

Перевыпуск фильмов стал обычным — и, похоже, более или менее прибыльным делом: несмотря на относительно скромные цифры сборов, в России одна за другой на экраны выходят картины разного срока давности. Например, в этот уикенд в кинотеатрах снова окажется комедия Вуди Аллена «Магия лунного света», которой семь лет. Но случай «Острова проклятых» — особый и весьма интересный. Существенная часть очарования этого готического детективного хоррор-нуара — в сюжетном твисте, который переворачивает все происходящее с ног на голову. Но об этом твисте знает, пожалуй, вся целевая аудитория этого релиза, его уже сотни раз обсудили и даже осудили (за предсказуемость) на интернет-форумах.

Поэтому просмотр «Острова проклятых» — это скорее рассматривание, чистый восторг перед лучшим игровым фильмом Мартина Скорсезе в XXI веке (наравне с «Отступниками»). Филигранное мастерство режиссера, великолепная игра Леонардо ДиКаприо в ансамбле с Марком Руффало, Беном Кингсли, Максом фон Сюдовом и Мишель Уильямс. Высший пилотаж владения профессией и создания неповторимых художественных образов. Ради этого стоит потратить время и деньги, пусть даже фильм и засмотрен до дыр.

«Феодосийская сказка»

Режиссер: Наталья Лебедева. В ролях: Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин

Фильм похож на машину времени. Он как будто снят лет пятьдесят назад в традициях советских киносказок про пионеров в фэнтезийных ситуациях. «Новый Гулливер», «Хоттабыч», «Петров и Васечкин», «Электроник» — «Феодосийская сказка» находится где-то рядом с ними, сделана она нарочито просто, но живописно. Над картиной работал один из крупнейших в нашем кинематографе операторов, лауреат Венеции Алишер Хамидходжаев. Он добился того, чтобы условность сюжета и его принципиальная несовременность в симбиозе с крымскими красотами родили особое ностальгическое ощущение у родителей, потому что фильм — для них, а не для детей. Последние привыкли к другой эстетике, стилизация под ретро им вряд ли будет интересна, да и роль Любови Толкалиной — где-то между Снежной Королевой и Малефисентой — тоже больше оценят те, кто привык видеть актрису совсем в других образах. Прокат у «Сказки» в кино будет ограниченным, и, скорее всего, фильм получит куда большее распространение на онлайн-платформах.

«Ночь страха. Противостояние»

Режиссер: Даллас Бёрджесс. В ролях: Келси Прибильски, Чип Ллоренс, Эви Лэйк, Диана Роуз

Журналистка Кора очнулась на больничной койке после комы. Она не помнит ничего из произошедшего за последние 10 лет, но в палату приходит местный шериф и сообщает, что она — серийный маньяк-убийца и что лично он сделает все, чтобы Кора отправилась на электрический стул. Однако Кора уверена, что она самый обычный и вполне порядочный человек. Она сбегает из больницы — и вдруг оказывается мишенью для местной банды, терроризирующей Техас. Ее члены носят маски на все лицо и отличаются крайне садистскими наклонностями. Кору терзают смутные сомнения, не маньяк-убийца ли она на самом деле. Она понимает: ей надо срочно найти ее лечащего психиатра, чтобы во всем разобраться.

Этот низкобюджетный слэшер не заметили практически нигде в мире, кинотеатры, кроме американских и российских, он миновал, но зрители отметили оригинальный сюжет и динамику, благодаря которой в повествовании практически нет «провисов». Правда, «картинку» «Ночи страха» (на самом деле фильм называется «Хайд», с намеком на шедевр Роберта Льюиса Стивенсона) ругают за то, что она временами слишком темная, так что не всегда можно понять, что происходит на экране. Но режиссер-дебютант Даллас Бёрджесс, отслуживший два срока в Афганистане и один в Ираке, явно знает, что такое насилие и страх.

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