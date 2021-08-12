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Эксперт рассказал о преимуществах создания Росреестром базы земли и недвижимости

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В случае осуществления проекта Росреестра по цифровизации мультимасштабной карты России в выигрыше останутся и профессиональные участники рынка, и государство, поскольку система позволит выявлять неучтенных собственников недвижимости, а значит, пополнять налоговый бюджет. Об этом заявил «Известиям» Илья Швачко, руководитель проектов, департамента по геодезии, землеустройству и кадастру группы компаний SRG, комментируя сообщения о разработке ведомством соответствующего проекта в стране в четверг, 12 августа.

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Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на разработанный Росреестром проект постановления правительства сообщили, что в России собираются создать полную базу данных о земле и недвижимости, а в перспективе — цифровую мультимасштабную карту страны, содержащую информацию об участках под строительство. Госпрограмму «Национальная система пространственных данных» планируется запустить в 2022 году.

Отмечалось, что в настоящее время в РФ нет единой базы недвижимости, а в едином госреестре (ЕГРН) содержится более 2 млн реестровых ошибок.

В случае запуска проекта можно рассчитывать на разрешение многих спорных земельных вопросов, которые сегодня в силу «разорванности» данных и зон ответственности зашли в тупик, считает Швачко.

«Прежде всего единый цифровой банк данных поможет профессиональным участникам рынка ускорить процедуру согласования земельных вопросов, необходимых для реализации тех или иных инфраструктурных проектов развития территорий. Ведь не секрет, что большое количество земельных участков сегодня находится одновременно в зоне ведения разных ведомств (много споров на эту тему, например, проходит по землям Лесфонда)» — сказал специалист.

По его словам, проект Росреестра позволит нивелировать эти несоответствия, что, безусловно, скажется и на скорости согласовательных процедур, и на эффективности освоения территорий.

Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России, добавил, что единая система данных по всем земельным активам поможет как структурировать информацию, так и устранить множество существующих ошибок. Новая система будет полезной и упростит работу с данными и для физических лиц, и для бизнеса, заключил он.

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