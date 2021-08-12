Honda приступила к тестам нового поколения кроссовера CR-V

Японская компания Honda приступила к дорожным тестам кроссовера CR-V нового поколения. Испытания проходят в Германии. Об этом 12 августа сообщает Motor1.

По данным издания, серийный выпуск модели для европейского рынка начнется в 2022 году, а в США — на год позже. От нынешней модели новинка будет отличаться увеличенной решеткой радиатора, широким воздухозаборником в нижней части переднего бампера, а также узкими светодиодными фарами со встроенными ходовыми огнями.

После смены поколения автомобиль вырастет в размерах, однако пока неизвестно, cохранит ли новый CR-V модификацию с третьим рядом сидений.

Что касается двигателей, то автомобиль будет оснащаться исключительно гибридными силовыми установками. Позже Honda может наладить выпуск кроссовера с полностью электрическим мотором.

29 апреля сообщалось, что Honda представила седан Civic одиннадцатого поколения.

Внешне новая модель от машины предыдущего поколения отличается видоизмененными фарами и решеткой радиатора, а также измененными боковыми зеркалами. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем. В оснащение дорогих версий седана входит аудиосистема Bose с 12 динамиками и беспроводная зарядная станция для смартфона.