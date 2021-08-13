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«Столото» и Group-IB заблокировали более 7 тыс. сайтов фейковых лотерей

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Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и разработчик решений детектирования и предотвращения кибератак Group-IB заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов под видом гослотерей в I полугодии текущего года.

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Всего компаниями были обнаружены и заблокированы 7460 мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи под брендом «Столото», из них 7306 мошеннических сайтов, 25 мобильных приложений, два почтовых адреса, с которых шла рассылка фишинговых писем, а также 127 фейковых аккаунтов и групп в соцсетях, которые незаконно использовали бренд «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, которым владеет Армен Саркисян).

При этом с начала 2017 года подобных нелегальных ресурсов было выявлено почти 50 тыс.

«Чем больше мы наблюдем переход в онлайн, тем все более изощренными становятся действия мошенников. Наш комплексный подход к выявлению скама и фишинга в интернете, работа по регулярному мониторингу, блокированию и предотвращению мошенничества под видом государственных лотерей, которая ведется в режиме 24/7, 365 дней в году, обеспечивают безопасность участников государственных лотерей, что стоит для «Столото» во главе угла», — подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital Екатерина Тутон.

Она также добавила, что холдинг продолжает совершенствование мер противостояния мошенникам совместно с партнерами и органами исполнительной власти.

По словам заместителя генерального директора Group- IB по направлению Digital Risk Protection (DRP) Андрея Бурсагина, в рамках партнерства со «Столото», все подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках, блокируются.

«Анализируя десятки различных источников, среди которых — доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений, решение Group-IB полностью автоматизированно выявляет и блокирует любые нарушения, связанные с незаконным использованием бренда и символики «Столото», — подчеркнул он.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, «Столото» рекомендует самим участникам помнить основные правила: шанс выиграть в лотерею можно получить, только купив лотерейный билет; государственные лотереи никогда не просят переводить средства для получения выигрыша.

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