Взломщик Poly Network решил вернуть криптовалюту пользователям

Укравший $600 млн в криптовалюте хакер начал их возвращать назад. Кража у платформы Poly Network стала крупнейшей в истории децентрализованных финансов. Вероятно, злоумышленник не смог вывести ворованные токены, передает телеканал «Известия». Похищены активы в биткоине, Ethereum и других валютах. О кибератаке блокчейн-платформа сообщила накануне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.