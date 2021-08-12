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В России стало меньше молодых, которые не работают и не учатся

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В России сокращается число молодых людей, которые не работают, не учатся и не приобретают никаких профессиональных навыков, их число сейчас составляет 10,6%. Это следует из результатов исследования, проведенного медиаофисом Всероссийской переписи населения (ВПН), текст которого имеется в распоряжении «Известий».

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Как отмечается, в конце 2020 года в России приняли закон о молодежной политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно. Таким образом, численность молодежи в возрасте 14–35 лет в РФ увеличилась на 12,6 млн человек и достигла 39,1 млн.

«При этом в России сокращается количество молодых россиян, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Если в 2010 году этот показатель составлял 13,8% от общего числа юношей и девушек в возрасте 15–24 года, то к 2019-м он снизился до 10,6%», — говорится в исследовании.

В тексте также приводятся данные международной консалтинговой компании BCG, согласно которым Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран мира по интенсивности их использования.

Стартующая в октябре Всероссийская перепись населения, которая станет первой отечественной цифровой переписью, несомненно, привлечет внимание молодежи, отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Перепись у нас будет передовая, поэтому она перестает выглядеть в их глазах как рутинное бюрократическое мероприятие, которые неизвестно зачем проводят скучные взрослые. В результате перепись на госуслугах превращается в некий аналог компьютерной игры с той разницей, что игра — это виртуальные баллы, а перепись — это цифры, определяющие будущее страны на многие годы вперед», — пояснил он.

Всероссийская перепись населения пройдет с с 15 октября по 14 ноября в традиционном формате и с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги».

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года было принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается полная стабилизация эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

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