Жительницу Липецкой области госпитализировали после укуса паука

Жительницу Липецкой области госпитализировали с отравлением после укуса паука. Женщина провела в стационаре отделения токсикологии три дня.

Инцидент произошел в Грязинском районе. По данным медиков, 66-летняя женщина рвала сорную траву на собственном огороде и внезапно ощутила боль. Потерпевшую укусил паук. Когда боль стала усиливаться, женщина обратилась в больницу. Об этом пишет GOROD48.

Местную жительницу госпитализировали с отравлением. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

Также в отделение токсикологии был доставлен 55-летний мужчина с укусом змеи. Местный житель заметил плывущую гадюку в реке, когда рядом купались дети. Мужчина схватил змею, и та его укусила.