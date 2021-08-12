Subaru сертифицировала обновленный Forester для российского рынка

Обновленный японский кроссовер Subaru Forester получил 6 августа сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России.

У автомобиля появились новая светодиодная оптика, видоизмененная радиаторная решетка, а также оригинальные колесные диски.

Что касается технической части, то инженеры применили более спортивные настройки подвески, а также оснастили автомобиль камерой с увеличенным углом охвата.

Согласно документу, обновленный Subaru Forester будет представлен на российском рынке с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также с 2,5-литровым мотором, выдающим 185 л.с. Коробка передач — вариатор Lineartronic.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».