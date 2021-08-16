Партии традиционно применяют разную тактику в ходе подготовки к выборам, и парламентская кампания-2021 — не исключение. Уже можно сказать, что приемы партий, называющих себя оппонентами власти, могут принести им некоторые результаты в борьбе за электорат друг друга. Однако существенное расширение электоральной базы все же требует более долгосрочной работы и гибкой стратегии.

При этом значительная часть предвыборных шагов и заявлений деятелей парламентской оппозиции даже в конце июля — начале августа 2021 года была направлена не столько на расширение электоральной базы, сколько на мобилизацию последовательных сторонников. К сюжетам подобного плана можно отнести, например, акции КПРФ, связанные с состоявшимися или возможными случаями отстранения от участия в выборах кандидатов этой партии. Показательны и заявления Владимира Жириновского по поводу ситуации на постсоветском пространстве — например, в связи с обсуждением видео, на котором было зафиксировано нападение на русскоязычную женщину-кассира в Бишкеке. Ну, а призывы лидера ЛДПР к отзыву посла из Киргизии и приостановке экономических контактов вполне соотносятся с запросом на более жесткую внешнюю политику, который был близок твердым сторонникам этой партии еще в 1990-х. В еще большей степени такой «нишевый» подход к ведению кампании характерен, как правило, для непарламентских сил.

Работа по расширению круга сторонников для партий парламентской оппозиции на первых этапах кампании была в очень значительной степени связана с «повесткой пандемии». Для КПРФ и «Справедливой России — За правду» это был виртуальный протест против обязательной вакцинации. Апелляция к этой теме заняла существенное место в агитационно-пропагандистских материалах этих партий и их кандидатов.

«Единая Россия» избрала иную стратегию, еще с начальных этапов кампании перейдя к работе с максимально широким кругом тем, затрагивающих разные социальные группы, в том числе обычно не относимые к базовому электорату партии. По сути, это тактика приоритетного реагирования в рамках расширенной повестки, предполагающей, во-первых, сопряжение инфраструктурных и социальных проектов, а во-вторых — начало работы с темой еще на тех этапах, когда для остальных политических сил она имеет фоновый характер. Так был заявлен курс на социальную газификацию (схожие проблемы поднимались в дискуссиях на площадках партии еще в августе 2020 года) и представлен комплекс мер по снижению цен на продукты «борщевого набора» (проблема сама по себе обсуждалась в медиапространстве, но у других партий приоритетной не была). При этом, обозначая темы и продолжая с ними работать, партия большинства с некоторым интервалом выдвигала и новые инициативы.

Скорее всего, оппозиционные партии, уделившие существенное внимание обязательной вакцинации и ограничительным карантинным мерам, получат некоторые преимущества в конкуренции за перераспределение протестного электората (на только что завершившемся этапе кампании эта тематика, вероятно, сработала скорее в пользу КПРФ, чем «Справедливой России»). Тем не менее «ловушка», связанная с использованием приоритетной темы, несет риски для партии в случае, если кампания получается достаточно длительной, а информационная и политическая повестка корректируется к финальному этапу выборов. Так и происходит: вопросы обязательной вакцинации и «избыточных» ограничений определенно затухают, уходят из фокуса общественного внимания.

Вполне можно говорить об усталости широкой общественности от «повестки пандемии». Например, по данным опроса ФОМ, проводившегося 25-27 июня (вскоре после официального старта предвыборной кампании), «рост эпидемии коронавируса, защитные меры, отношение к прививкам» выделили в качестве ключевых актуальных тем 23% респондентов, в то время как в ходе аналогичного исследования 30 июля-1 августа — только 10% (лишь третье место — после Олимпийских игр в Токио, а также обсуждения пожаров и наводнений в регионах). Но одновременно сохраняется внимание граждан к темам, актуализирующим запрос на патерналистскую роль государства и инициативы социал-консервативного характера.

Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в июне, верно предугадал именно такие тенденции в общественных настроениях, предложив партии большинства курс на развитие каналов обратной связи в сочетании с ярко выраженным акцентом на социальную тематику («"Единая Россия" — это прежде всего партия социальной направленности»).

С самого начала кампании «Единая Россия» предприняла значительные усилия по «заземлению» образов лидеров своего списка, плотно связав их деятельность с региональной проблематикой (даже в случае с Сергеем Шойгу, работа которого в качестве главы Минобороны — защита страны от внешних угроз). А многие инициативы наиболее известных кандидатов ЕР относятся к планированию на более отделенную перспективу и выходят за пределы ситуативной повестки. Например, в том, что касается пандемии, партия не просто реагирует на нынешние эпидемиологические вызовы, но и создает систему реабилитации для переболевших коронавирусом (на эти цели по предложению президента должно быть направлено не менее 100 млрд рублей).

Расширенная социальная повестка без популизма может стать преимуществом «Единой России» на решающем этапе предвыборной кампании, позволив мобилизовать традиционных сторонников и привлечь значительную часть колеблющегося электората. Тех, кто пока не начал реагировать на актуальные события, следуя за логикой кампании, и определяться с выбором будет уже в сентябре.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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