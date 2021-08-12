Интервью призера Олимпиады Никиты Нагорного

Главная звезда российской спортивной гимнастики последних лет Никита Нагорный внес ключевой вклад в победу нашей сборной в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. К золоту 24-летний спортсмен добавил две бронзы — в личном многоборье и упражнении на перекладине.

В интервью «Известиям» он рассказал об эмоциях от событий в столице Японии, отсутствии на Олимпиаде российского гимна и объяснил, почему его жена, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира – 2015 Дарья Спиридонова не смотрит выступления Никиты.