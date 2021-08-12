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Треть кредитов выдаются заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80% от доходов

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Специалистов Центробанка продолжает беспокоить рост необеспеченного потребкредитования. Регулятор видит, что сейчас начинают накапливаться новые риски. Об этом в интервью «Известиям» заявила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«Необеспеченные кредиты традиционно являются интересным продуктом для банков, и сейчас на фоне ускоренного восстановления экономики мы видим быстрое ускорение роста кредитования — выше 2% ежемесячно. Аннуализированный темп прироста в июне составляет уже 22,5%. По июлю у нас есть предварительные оценки, которые показывают, что темпы роста, скорее всего, сохраняются на высоком уровне», — рассказала она.

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Хотя в апреле было принято решение о возврате с 1 июля допандемической матрицы надбавок.

Она также сообщила об ухудшении стандартов кредитования, которое выражается в увеличении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Прежде всего, мы смотрим на долю кредитов с высоким ПДН — 80+ (доля выплат по обязательствам к доходам 80%. — «Известия»). К сожалению, она растет и уже выше, чем до пандемии. Доля новых выдач заемщикам с ПДН свыше 80% во 2-м квартале составила 30,3%, что на 3,6 п.п. выше, чем в 1 квартале 2020 года. При этом большую часть прироста дал сегмент с уровнем долговой нагрузки ПДН 100+: он сейчас составляет 19%, что на 3,8 п.п. больше, чем до пандемии», — отметила Елизавета Данилова.

Она пояснила, как получается, что банки выдают кредиты заемщикам, чьи обязательства превышают доходы. Во-первых, некоторые организации используют в качестве данных о доходе, например, средний доход по региону. Но может быть ситуация, когда фактический доход заемщика выше, чем средний по региону. В этом случае расчетный ПДН окажется выше 100%, хотя если бы банк собрал полную информацию о доходе клиента, ПДН был бы нормальный.

Во-вторых, распространенная причина высокого ПДН — неофициальные доходы заемщиков, которые не включаются в расчет регуляторного ПДН, но банки принимают их во внимание, оценивая платежеспособность клиента.

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