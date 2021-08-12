Прямой эфир
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири
Общество
При крушении вертолета на Камчатке погибли 10 человек
Наука
Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды
Общество
Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке
Армия
Российским беспилотникам создают новую систему вооружения
Общество
Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района
Происшествия
В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент
Общество
Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали
Сюжет:

Академик РАН рассказал о новом способе спасти пациентов от цитокинового шторма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал «Известиям» о применении термического гелия в смеси с кислородом для больных коронавирусом в стационарах. По его словам, технологии, связанные с гелием при повышенной температуре, были разработаны в нашей стране еще 25 лет назад. А сейчас оказалось, что этот газ может быть эффективен для терапии СOVID-19, как и другие медицинские газы.

Мне два коктейля: людей на ИВЛ начали индивидуально лечить «убийцами бактерий»
Как специалисты Роспотребнадзора создают персональные препараты от устойчивых к антибиотикам микроорганизмов

«Кислород — это очень хорошее лекарство, но очень дорогое и передозировать его нельзя. Это приведет к токсическим эффектам. Чтобы этого не было, используется его комбинация с термическим гелием. Также мы применяем оксид азота для лечения и профилактики тромбообразования. Это другой медицинский газ. И, наконец, в программе реабилитации этих больных — применение водорода», — рассказал академик.

Оказалось, что термический гелий не только может обеспечить транспорт кислорода, но и обладает способностью резко уменьшить репродукцию вирусных частиц.

«Мы получили эффект термовакцины. Это мы проверили с помощью ПЦР-реакции. У всех больных, к которым мы применили эту терапию, в течение одного дня ПЦР-реакция из положительной трансформировалась в отрицательную. Потому что мы увидели исчезновение положительной реакции ПЦР, и в то же время очень быструю репродукцию иммуноглобулина класса G», — сообщил академик.

По его словам, специалисты применили эти технологии в период цитокинового шторма, и газовые смеси дали стопроцентную выживаемость у этой категории пациентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Газовые смеси дали стопроцентную выживаемость после цитокинового шторма»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021