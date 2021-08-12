Академик РАН рассказал о новом способе спасти пациентов от цитокинового шторма

Академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал «Известиям» о применении термического гелия в смеси с кислородом для больных коронавирусом в стационарах. По его словам, технологии, связанные с гелием при повышенной температуре, были разработаны в нашей стране еще 25 лет назад. А сейчас оказалось, что этот газ может быть эффективен для терапии СOVID-19, как и другие медицинские газы.

«Кислород — это очень хорошее лекарство, но очень дорогое и передозировать его нельзя. Это приведет к токсическим эффектам. Чтобы этого не было, используется его комбинация с термическим гелием. Также мы применяем оксид азота для лечения и профилактики тромбообразования. Это другой медицинский газ. И, наконец, в программе реабилитации этих больных — применение водорода», — рассказал академик.

Оказалось, что термический гелий не только может обеспечить транспорт кислорода, но и обладает способностью резко уменьшить репродукцию вирусных частиц.

«Мы получили эффект термовакцины. Это мы проверили с помощью ПЦР-реакции. У всех больных, к которым мы применили эту терапию, в течение одного дня ПЦР-реакция из положительной трансформировалась в отрицательную. Потому что мы увидели исчезновение положительной реакции ПЦР, и в то же время очень быструю репродукцию иммуноглобулина класса G», — сообщил академик.

По его словам, специалисты применили эти технологии в период цитокинового шторма, и газовые смеси дали стопроцентную выживаемость у этой категории пациентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Газовые смеси дали стопроцентную выживаемость после цитокинового шторма»