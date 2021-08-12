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Россияне стали вступать в брак на 40% чаще, чем год назад

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За шесть месяцев 2021 года число заключенных в России браков выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Минюста, предоставленных «Известиям». Так, за первое полугодие 2021-го отношения зарегистрировала 367 661 пара, тогда как в январе–июне 2020-го брак оформили всего 221 153 раза.

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Больше всего браков в первой половине этого года заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), а также в Краснодарском крае (16 891) и в Свердловской области (11 671).

Рост числа браков в этом году может быть обусловлен пандемийными ограничениями, которые были особенно жесткими в первом полугодии 2020-го, отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. По мнению эксперта, мы наблюдаем отложенный спрос на регистрацию отношений.

«Многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Марш свадеб: в 2021 году количество браков в России выросло на 40%

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