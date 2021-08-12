Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды

Луна не помешает наблюдениям за метеорным потоком Персеиды, пик активности которого ожидается в 23:00 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Персеиды — самый мощный звездопад года. В этом году Персеиды обещают стать самым лучшим звездопадом года не только потому, что ожидается до 110 метеоров в час, <…> но и потому, что в 2021 году складываются наилучшие условия для наблюдения, если не помешает облачность», — приводит слова специалистов планетария ТАСС.

Также в пресс-службе добавили, что Луна, прошедшая фазу новолуния 8 августа, никак не помешает наблюдению метеоров, так как будет находиться под горизонтом.

Наблюдать Персеиды можно только раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля. Такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшийся после кометы. По мере того как Земля движется, обломки погружаются в атмосферу планеты с огромной скоростью. На этой скорости метеороиды сжимают молекулы воздуха на своем пути, пока они не станут раскаленными. Таким образом, чем больше обломок, тем ярче и долговечнее будет метеор.

Кроме того, по данным Международной метеорной организации (IMO), при идеальном ясном темном небе во время пика Персеид можно увидеть падение от 50 до 75 метеоров в час. Иногда этот ливень может доставить до 100 метеоров в час и более.

10 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в просветах облаков звездопад Персеиды можно будет увидеть и москвичам.