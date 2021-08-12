«Челси» второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Лондонский «Челси» по пенальти (6:5) победил испанский «Вильярреал» и второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Матч прошел в Белфасте и завершился со счетом 1:1. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

На 27-й минуте полузащитник англичан Хаким Зиех открыл счет встречи. На 73-й минуте Жерара Морено, пробив в девятку, сравнял счет.

В результате основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1.

Победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по семь попыток, где точнее были лондонцы.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв, который с июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). В серии 11-метровых он показал вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, который на 119-й минуте матча заменил Эдуара Менди, желтую карточку за неспортивное поведение.

«Челси» провел пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевал этот трофей. В 1998 году английская команда обыграла мадридский «Реал» (1:0). «Вильярреал» впервые претендовал на Суперкубок. В прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы.