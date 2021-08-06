Российский арбитр Карасев получил назначение на Суперкубок УЕФА

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом». Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч «Челси»–«Вильярреал» состоится 11 августа, начало в 22:00 мск. Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром был назначен белорус Алексей Кульбаков.

Карасев также был арбитром на чемпионате Европы – 2020. Как сообщал «Спорт-Экспресс», руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, оценивая работу российского арбитра, заметил, что бригада Сергея Карасева на чемпионате Европы отработала отлично.

Кроме того, по его словам, топ-менеджмент УЕФА также дал положительную оценку работе Карасева.

На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия–Швейцария (3:0), Германия–Венгрия (2:2) и Нидерланды–Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале турнира Италия–Испания (1:1, по пенальти — 4:2).

До сих пор только два российских и советских арбитра обслуживали матчи плей-офф турниров подобного уровня. Николай Латышев работал на четвертьфинале и финале чемпионата мира 1962 года, а Валентин Иванов обслуживал матчи Евро-2004 и ЧМ-2006.

В прошедшем сезоне УЕФА доверил Сергею Карасеву судейство матча плей-офф Лиги чемпионов. Российский арбитр отработал встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Матч закончился победой англичан.

Кроме того, в 2016 году Карасев обслужил по одному матчу на групповых стадиях чемпионата Европы во Франции и Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На домашнем чемпионате мира 2018 года ему также доверили лишь одну игру.