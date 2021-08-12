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Опрос показал уровень дружелюбия в российских компаниях

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Дружная атмосфера на работе царит меньше, чем у половины сотрудников (44%), сообщили «Известиям» в службе исследований HeadHunter. Соответствующий опрос проводился впервые с 27 июля по 5 августа среди 1919 российских соискателей.

За последний год конфликтов на работе стало больше у 18% участников: у каждого пятого возникают разногласия с руководством и коллегами. Однако у 22% сотрудников количество споров всё же уменьшилось. Чаще всего ссорятся с руководством те, кто трудится в маркетинге, рекламе и PR, а сложнее всего найти общий язык с коллегами специалистам в транспортной и банковской сферах. Обычно конфликты связаны с работой, но у 29% респондентов споры возникают из-за личных вопросов.

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Впрочем, открыто обсуждать накопившиеся обиды намерены далеко не все: 59% респондентов заявили, что их коллеги сплетничают. Зачастую перемывают косточки работники области производства и управления персоналом. Несмотря на сплетни, большинство коллег поддерживают друг друга в сложных ситуациях (62%). Наиболее сплоченными оказались представители сферы науки и образования (84%).

Хотя пандемия изменила привычный распорядок жизни людей, 57% респондентов считают, что манеры сотрудников в целом не изменились.

«Среди тех, у кого наблюдались изменения в поведении коллег, 12% перестали пожимать руки, 11% отказались от очных встреч, 9% перестали обниматься. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты отметили, что чаще стали мыть руки, а также стали больше интересоваться здоровьем друг друга и заботливее относиться к человеку, который плохо себя чувствует», — говорится в исследовании.

За время пандемии работники (особенно те, кто вынужден работать офлайн) стали более нервными и раздражительными, сказал «Известиям» социальный психолог Алексей Рощин. Одна из главных забот — риск возможной потери заработка из-за сокращений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Душный коллектив: как в пандемию изменилась рабочая атмосфера в компаниях

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