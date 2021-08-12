Душный коллектив: как в пандемию изменилась рабочая атмосфера в компаниях

Дружной атмосферу на своем рабочем месте в условиях продолжающейся пандемии считает меньше половины россиян. Об этом говорят данные опроса, который с 27 июля по 5 августа провела служба исследований HeadHunter. У каждого пятого респондента за последний год возникали разногласия с руководством или коллегами, причем около трети из них были связаны с личными вопросами. Во время пандемии люди стали более нервными и раздражительными, согласны и эксперты. Зачастую, отмечают специалисты, причина кроется в страхе потерять работу из-за возможных сокращений.

Рабочие моменты

На сегодняшний день, согласно данным опроса, дружной атмосферой в коллективе могут похвастаться 44% респондентов. За последний год конфликтов на работе стало больше у 18% участников: разногласия с руководством и коллегами возникают у каждого пятого. При этом у 22% сотрудников количество споров всё же уменьшилось. Чаще всего ссорятся с руководством те, кто трудится в маркетинге, рекламе и PR, а сложнее всего найти общий язык с коллегами специалистам транспортной и банковской сферы. Обычно конфликты связаны с работой, но у 29% споры возникают из-за личных вопросов.

Впрочем, открыто обсуждать накопившиеся обиды намерены далеко не все: 59% респондентов заявили, что их коллеги сплетничают. Зачастую перемывают косточки работники области производства и управления персоналом. И, несмотря на сплетни, большинство коллег всё же поддерживает друг друга в сложных ситуациях — об этом сообщили 62% участников исследования. Наиболее сплоченными (84%) оказались представители сферы науки и образования.

Душный коллектив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пандемия поменяла привычный распорядок жизни людей, 57% респондентов считают, что манеры их коллег в целом не изменились.

«Среди тех, у кого наблюдались изменения в поведении, 12% перестали пожимать руки, 11% отказались от очных встреч, 9% перестали обниматься. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты отметили, что чаще стали мыть руки, а также стали больше интересоваться здоровьем друг друга и заботливее относиться к человеку, который плохо себя чувствует», — говорится в исследовании.

Пути выхода

За время пандемии работники (особенно те, кто вынужден работать офлайн) стали более нервными и раздражительными, сказал «Известиям» социальный психолог Алексей Рощин. Одна из главных забот — риск возможной потери заработка из-за сокращений.

— Как мы знаем, распространение коронавируса сильно ударило по экономике. И стремление предпринимателей сократить расходы иногда при помощи уменьшения штата сотрудников тоже не приводит к улучшению атмосферы в компаниях, — отметил эксперт. — Единственный выход — взвешивать возможные риски и действовать рационально, не поддаваясь негативным эмоциям.

Сейчас на сеансах с психологами, по словам Алексея Рощина, люди чаще всего обсуждают семейные проблемы, которые особенно обострились во время локдауна. Согласно международным исследованиям, количество разводов в России с января по май 2021-го выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 44%, до 251,9 тыс. На фоне этого, как утверждает специалист, рабочие споры уходят на второй план.

Душный коллектив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для решения конфликта между коллегами стороны должны открыто обсудить сложившуюся ситуацию, а не копить обиды или обсуждать их за спиной, считает эксперт. Однако дискуссия должна быть аргументированной: чтобы разговор не превратился в балаган, можно попросить не вовлеченного в спор работника стать своеобразным арбитром. Заключительный этап — нахождение приемлемого для всех выхода из ситуации. Если решение будет принято в ущерб чьим-то интересам, то вероятнее всего, конфликт возникнет вновь. Всё намного проще, если работники трудятся дистанционно, ведь количество контактов сведено к минимуму.

Лучший способ решить разногласия с руководством — обратиться к специалистам, заявил «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Самые серьезные конфликты возникают из-за необоснованного увеличения количества рабочих часов, сокращения зарплаты, отказа ее выплачивать и в целом ухудшения условий труда.

— В случае возникновения конфликта с работодателем сотрудник может обратиться в профсоюз. Если на предприятии его нет, человеку придется самому обращаться к юристам, в суд, прокуратуру, инспекцию по труду, — подчеркнул Евгений Куликов.

Ранее в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что власти активно обсуждают вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением заработной платы. Почти одновременно с этим в Госдуме высказали противоположное мнение: по мнению депутата Николая Арефьева, для восстановления российской экономики количество выходных необходимо сократить. Однако мнение политика оказалось непопулярным: его не поддержали как коллеги по нижней палате, так и сенаторы.