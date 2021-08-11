Два человека пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения трех автомобилей в Екатеринбурге пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний. Об этом в среду, 11 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По информации ведомства, водитель Suzuki ехал по улице Посадской в сторону Крауля на запрещающий сигнал светофора и сперва столкнулся с автомобилем Toyota, после чего его машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi. В результате пострадали пассажиры, сидевшие в автомобиле виновника аварии, — один взрослый и один 14-летний подросток.

Характер и степень полученных пострадавшими травм пока неизвестны. По данным портала Е1.ru, после нескольких столкновений Suzuki оказалась перевернута.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

11 августа в Санкт-Петербурге автобус попал в ДТП. В результате семь человек пострадали, шестерым из них потребовалась госпитализация. Авария произошла на Ленинском проспекте. У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести.