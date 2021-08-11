Заказник «Подлужный» создали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сформировали еще одну особо охраняемую природную территорию, заявили в минприроды региона. Губернатор Владимир Владимиров уже поставил подпись на постановлении о создании заказника «Подлужный». Этим документом были определены его границы.

Заказник находится в Изобильненском районе, а его площадь достигает 380 га. Особо ценными считаются участки байрачного леса и разнотравно-злаковых степей, информирует NewsTracker. На территории обитают более 70 видов наземных позвоночных животных, в том числе включенные в Красную книгу региона.

Согласно дорожной карте, о подготовке которой сообщили в Минприроды, с 2022 по 2024 год в России ликвидируют или рекультивируют объекты, которые загрязняют или оказывают негативное воздействие на окружающую среду в границах ООПТ федерального значения.

В плане мероприятий указывается, что перечень свалок, угрожающих ООПТ, подлежит регулярному обновлению. Также в дорожной карте говорится, что до конца 2022 года будет организован раздельный сбор в федеральных ООПТ.