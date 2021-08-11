Стратегию цифровой трансформации разработали в Калужской области

В Калужской области по поручению президента России Владимира Путина разработали стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил 11 августа в своем Telegram-канале.

Стратегия предполагает единый системный подход к комплексному цифровому развитию. Ее основными целями являются повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций, пишет газета «Весть».

«Цифровая трансформация позволит сэкономить время на получение госуслуг, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными», — написал губернатор.

В числе основных направлений стратегии цифровой трансформации: здравоохранение, образование, городская среда, спорт, туризм, транспорт и логистика, промышленность, социальная сфера, государственное управление, экология и природопользование.

12–13 августа в Калуге состоится форум «Цифровая эволюция», в рамках которого пройдет обсуждение разработанной стратегии.