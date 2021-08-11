В Великобритании проходят акции в поддержку Джулиана Ассанжа

Британцы вышли поддержать Джулиана Ассанжа. Причем среди активистов — экс-лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Сегодня лондонский суд рассматривает дело об экстрадиции журналиста, передает телеканал «Известия». Проходит предварительное слушание по апелляции США. Решение не выдавать Ассанжа Вашингтону принято в январе этого года. В Соединенных Штатах против Ассанжа выдвинуты обвинения в шпионаже.

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