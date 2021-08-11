Два землетрясения магнитудой до 5,1 зарегистрировали у Курильских островов

Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала два землетрясения вблизи Курильских островов. Их магнитуда составила 5,0 и 5,1.

По данным сейсмологов, более сильное землетрясение произошло в 119 км к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг находился на глубине 54 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло возле острова Симушир. Очаг залегал на глубине 69 км. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

В конце июля землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано на северо-западе Перу, вблизи города Сульяна. В результате пострадали свыше 40 человек. Кроме того, пострадала городская инфраструктура, нанесен ущерб ряду жилых зданий и храмов.