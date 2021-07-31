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Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Перу

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В результате сильного землетрясения на северо-западе Перу пострадал по меньшей мере 41 человек. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщило радио RPP со ссылкой на департамент здравоохранения региона Пьюра.

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 12.10 (20.10 мск) на глубине 36 км в 12 км от города Сульяна.

Отмечается, что в Сульяна пострадали 35 человек, у двоих из них тяжелые травмы. Еще шесть человек были ранены в городе Пьюра. Из 41 пострадавшего 20 пациентов уже покинули больницы.

Кроме того, повреждена городская инфраструктура, нанесен ущерб ряду жилых зданий и храмов.

В регион, пострадавший от землетрясения, прибыл президент страны Педро Кастильо.

Ранее, 29 июля, у берегов Перу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 98,5 км к юго-западу от города Трухильо. В нем проживают порядка 747 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 31,3 км.

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