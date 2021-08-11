Работающим удаленно сотрудникам Google снизит зарплату

Google хочет снизить зарплату сотрудникам на удаленке. Речь о работниках, переехавших в более дешевые районы. Рассчитать зарплату можно с помощью Work Location Tool. Калькулятор покажет зависимость оплаты от расстояния до работы. Сотрудники, живущие далеко, могут получать меньше на 10–15%, передает телеканал «Известия». Не потерять деньги на удаленке могут только жители Нью-Йорка. При этом 65% американцев готовы получать меньше ради возможности работы из дома.

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