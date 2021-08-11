В США рассказали о консультациях с ОПЕК по увеличению добычи нефти

США ведут консультации с ОПЕК об увеличении добычи нефти, но не ждут немедленного ответа. Об этом сообщила в среду, 11 августа, официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Это происходит не для немедленного ответа, а для устойчивого долгосрочного взаимодействия. Мы работаем не только для ответа на неконкурентное поведение в США, но и на глобальных рынках», — сказала Псаки на брифинге, который транслирует FoxNews.

Она уточнила, что американская сторона считает, что ОПЕК может предпринять некоторые шаги для того, чтобы убедиться в выравнивании справедливых цен на рынке путем возможного увеличения добычи.

18 июля страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился повышать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, на данный момент составляющих 5,8 млн б/с.

Также в результате переговоров страны ОПЕК+ поддержали установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии будут повышены на 0,5 млн б/с и составят 11,5 млн б/с.

Согласно данным, представленным на сайте ОПЕК+, в список стран — участниц организации входят: Алжир, Ангола,​​ Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.