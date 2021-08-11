Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Липецке

В Липецке, в районе Сокола, 10 августа при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 17-летний юноша. К приезду скорой помощи он уже был мертв. Как отмечает городское управление по делам ГО и ЧС, число сообщений о пострадавших от электротока местных жителях в последнее время заметно увеличилось.

Только в июле их было пять. Из них четыре — несчастные случаи при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, в результате которых два человека погибли — электрик в подвале многоквартирного дома и мужчина, занимавшийся очисткой скважины в частном секторе, передает GOROD48.

Несколько раз с начала года помощь по единому номеру службы спасения «112» вызывали к малышам, заинтересовавшимся розеткой и схватившимся за оголенный провод в квартире.

Как показывает практика, источниками поражения электрическим током являются неисправное электрооборудование на предприятиях и бытовые электроприборы, оборвавшиеся провода высоковольтных линий, несоблюдение техники безопасности при работе с электрооборудованием, пишет Lipetskmedia.

Ранее в Иркутской области подросток погиб от удара током, когда схватился за свисающий со столба провод при сборе металлолома. По данным пресс-службы регионального управления СК, 4 августа трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик. В процессе сбора 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода и получил удар током. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.