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Подросток погиб от удара током в Иркутской области

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В Иркутской области подросток погиб от удара током, когда схватился за свисающий со столба провод при сборе металлолома, сообщает в пятницу, 6 августа, пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, 4 августа трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик. В процессе сбора 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода и получил удар током.

«От полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Будут допрошены сотрудники энергосбыта, а также должностные лица администрации поселка. По данным ведомства, территория, где подростки собирали металл, сдавалась в аренду юридическому лицу.

26 июля 12-летний подросток погиб после удара током на железнодорожном мосту в Орске. Несчастный случай произошел в районе железнодорожного перегона Новоорск–Кумакская. Там школьник забрался на конструкцию и случайно задел провод контактной сети, находившийся под напряжением. После удара током он упал на железнодорожные пути, у него были многочисленные ожоги тела.

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