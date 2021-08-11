Samsung представила новые сгибающиеся смартфоны повышенной прочности

Компания Samsung в среду, 11 августа, в ходе онлайн-трансляции, запись которой доступна на YouTube, анонсировала раскладные смартфоны Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G.

Модель Galaxy Z Fold3 5G получила складываемый пополам 7,6-дюймовый основной экран и 6,2-дюймовый дополнительный. При этом оба дисплея созданы на матрице Dynamic AMOLED 2X, они поддерживают частоту 120 Гц. Устройство имеет 12 Гб оперативной и до 512 Гб встроенной памяти.

Вместе с тем на задней панели представленного девайса находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Аккумулятор телефона имеет емкость 4,4 тыс. миллиампер-часов, а также защиту от влаги. При этом Galaxy Z Fold3 5G может распознать лицо пользователя.

Модель Galaxy Z Flip3 5G отличается складываемым по горизонтали корпусом, состоящим из двух половин. Основной экран смартфона имеет 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. У дополнительного дисплея есть матрица Super AMOLED — он предназначен для отображения справочной информации.

Данный смартфон имеет 8 Гб оперативной и до 256 Гб встроенной памяти, двойную камеру с объективами на 12 мегапикселей каждый. Кроме того, телефон получил защиту от влаги и батарею на 3,3 тыс. миллиампер-часов.

Предзаказ на обе модели стартует 11 августа, а продажа — 10 сентября.

Любители продукции смогут приобрести модель Galaxy Z Fold3 с объемом памяти 256 Гб за 159,99 тыс. рублей. Тогда как цена за Galaxy Z Flip3 с 128 Гб памяти составит 89,9 тыс. рублей.

Ранее в июне Samsung представила гибридную операционную систему для часов One UI Watch, которая совместила в себе функции Tizen OS от Samsung и Wear OS от Google. Отмечалось, что благодаря переходу на One UI Watch интерфейс часов станет более отзывчивым и на 30% быстрее, чем у Wear OS и Tizen OS.