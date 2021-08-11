Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти в Черном море

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском. Об этом в среду, 11 августа, политик сообщила в Instagram.

«Поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива», — заявила Абрамченко в заявлении.

Вице-премьер добавила, что руководству ведомства нужно взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановления водной среды.

Ранее в этот день в пресс-службе Росприроднадзора подтвердили «Известиям», что ведомство проведет оценку масштаба разлива нефти под Новороссийском в результате залпового выброса с греческого танкера Minerva Symphony.

Выброс нефти с судна произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась.

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год.