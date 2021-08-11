Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя

Президент России Владимир Путин в среду, 11 августа, заявил о необходимости реконструировать историческую часть Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Мы поговорим, конечно, по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у Вас есть предложения по планам дальнейшей работы, в том числе по исторической части города. Все-таки с советских времен, еще даже в советское время, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России», — сказал российский лидер в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что в данный момент ищутся способы реставрации исторических жилых зданий. Кроме того, он заявил, что многие здания, которые составляют гордость Севастополя, долгое время «не приводились в порядок и за последние 30 лет содержались не очень здорово».

24 февраля министр культуры республики Крым Арина Новосельская заявила, что в 2021 году начнется капитальный ремонт 55 объектов культуры и культурного наследия в регионе. Специалисты отремонтируют 41 учреждение культуры и искусств. Еще на 14 объектах культурного наследия пройдут ремонтно-реставрационные работы по их сохранению.