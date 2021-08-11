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В Екатеринбурге умер руководитель фонда «Памяти группы Дятлова»

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В Екатеринбурге в больнице скончался Юрий Кунцевич, руководивший фондом «Памяти группы Дятлова» 20 лет. Об этом в среду, 11 августа, сообщает сайт kp.ru.

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«Юрий Кунцевич 1 августа пошел в экспедицию на перевал Дятлова. Во время экспедиции он пожаловался, что у него болит колено. По приезду обратился в больницу. Но было ощущение, что дело не в колене — он просто плохо себя чувствовал. В больницу он попал с поражением легких 40%», — сообщила знакомая Кунцевича Наталья Варсегова.

По предварительной версии, Юрий Константинович умер из-за коронавируса, заявил член фонда Петр Бартоломей.

«Юрий не пил и не курил. Он отдал 20 с лишним лет фонду памяти группы Дятлова», —адвокат Евгений Черноусов, сотрудничавший с Кунцевичем.

Ежегодно 2 февраля в день гибели группы Дятлова Юрий Кунцевич организовывал в Екатеринбурге встречу тех, кто лично знал членов экспедиции, тех кто пытался разобраться в загадке перевала.

Отмечается, что Кунцевич помог многим публицистам, журналистам и режиссерам при сборе материала об истории группы Дятлова. Одна из последних его работ — организация в июле совместно с Министерством обороны уникальной выставки личных вещей группы Дятлова, найденных на перевале.

Группа туристов погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными.

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