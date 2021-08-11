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ФСБ рассекретила документы о карательном батальоне СС «Варяг»

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассекретил материалы об участии бывших советских военных в карательном батальоне СС «Варяг». Данные основаны на показаниях бывшего военнослужащего карательного полка СС «Варяг» Григория Бурбело, проходившего подготовку в украинской роте.

Он принимал участие в карательных операциях против югославских партизан в 1944-1945 годах. На допросе 10–11 ноября 1948 года Бурбело уточнил, что вступил в батальон в связи с тем, что «поддался немецкой пропаганде». По его словам, у него «возникло неверие в победу» СССР.

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Как отмечает ЦОС, ядром батальона стали антисоветски настроенные русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии. Командиром был бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера СС. Батальон создавался при содействии спецслужб Третьего рейха, с которыми Семенов установил тесный контакт еще в 1941 году.

«Все агенты были сведены в учебные роты по национальному и территориальному признакам. Первая рота состояла из русских, вторая — из украинцев, третья — из донских казаков. Остальные роты состояли из агентов кавказских и среднеазиатских национальностей», — говорится в сообщении ФСБ России.

В лагере постоянно присутствовало до тысячи человек, уточнили в ЦОС.

При этом, по словам Бурбело, в «особые задачи» подразделения входили грабеж населения сел, поддерживающих связь с партизанами, полное опустошение ряда населенных пунктов, где были обнаружены партизаны, поджог домов.

Ранее в августе УФСБ по Карелии рассекретила и передала в СК РФ архивные документы, в которых говорится о том, что свыше полусотни высокопоставленных финских военных преступников ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, были рассекречены протоколы допросов свидетелей из числа советских мирных граждан, являющихся узниками финских концлагерей в Карелии. Жители назвали имена руководителей и служащих данных лагерей.

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