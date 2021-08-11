Ресурс DeviantArt удалил запрещенную информацию

11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещенный на сайте запрещенной контент.

Ранее ведомство направило администрации DeviantArt требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств. Администрация ресурса в установленный срок требование ведомства не выполнила и 3 августа доступ к сайту DeviantArt на территории РФ был ограничен.

После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен.

Выполнение со стороны владельцев сайтов требований Роскомнадзора по удалению запрещенной информации является основанием для снятия блокировки. После удаления размещенных на интернет-ресурсах противоправных материалов ранее были разблокированы такие популярные ресурсы, как музыкальный портал Genius.com, фотобанк Shutterstock.com, электронная библиотека Scribd.com, некоммерческий архив интернет-сайтов Archive.org.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.