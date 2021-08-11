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Audi представила 632-сильный электромобиль с автопилотом

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Немецкая компания Audi представила концептуальный электрический родстер Skysphere.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 11 августа в редакцию «Известий», электрический родстер с открытой крышей показывает направление дальнейшего развития языка дизайна Audi. При создании концепта дизайнеры черпали вдохновение в кабриолете Horch 853A, выпущенном в единственном экземпляре в 1937 году.

Технической особенностью Audi Skysphere стало раздвижное шасси на электрическом приводе, благодаря которому размер колесной базы можно увеличивать на 250 мм.

Автомобиль получил систему автономного управления, соответствующую автопилоту четвертого уровня. Это значит, что электроника полностью самостоятельно способна управлять автомобилем. В автономном режиме рулевое колесо и педали убираются в специальные ниши, освобождая дополнительное свободное пространство в салоне.

Родстер Audi Skysphere получил 632-сильный электромотор, который установлен в задней части автомобиля. Разгон машины до 100 км/ч составляет 4 с, а запас хода — 500 км.

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1.

Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели, как Audi A1, не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.

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