Instagram запустил новую функцию для борьбы с агрессивным поведением

Приложение Instagram представило ряд нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в данной социальной сети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте соцсети во вторник, 10 августа.

«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — пояснила администрация социальной сети.

Как отмечает глава Instagram Адам Моссери, функция Limits доступна по всему миру со вторника.

Вместе с тем приложение также будет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев. Ранее подобное предупреждение появлялось после двух или трех таких случаев.

По информации Instagram, такая мера показала свою эффективность. На прошлой неделе соцсеть направляла около 1 млн данных предупреждений ежедневно. При этом в половине случаев текст сообщения был изменен, или оно было вовсе удалено.

Кроме того, к концу августа будет доступна еще одна функция, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам. Отмечается, что они автоматически будут помещаться в отдельную скрытую папку.

Ранее, 27 июля, Instagram обновила функцию коротких видео Reels, продлив их максимальную длительность до 60 секунд. Предполагается, что нововведения сделают сервис Reels более удобным в редактировании и создании роликов.