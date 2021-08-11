Прямой эфир
Наука
Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков
Общество
В Вологде затопило улицы после мощных ливней
Мир
В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа

Instagram запустил новую функцию для борьбы с агрессивным поведением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приложение Instagram представило ряд нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в данной социальной сети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте соцсети во вторник, 10 августа.

«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — пояснила администрация социальной сети.

Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу
Нотариусы задумались о порядке наследования цифровых активов

Как отмечает глава Instagram Адам Моссери, функция Limits доступна по всему миру со вторника.

Вместе с тем приложение также будет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев. Ранее подобное предупреждение появлялось после двух или трех таких случаев.

По информации Instagram, такая мера показала свою эффективность. На прошлой неделе соцсеть направляла около 1 млн данных предупреждений ежедневно. При этом в половине случаев текст сообщения был изменен, или оно было вовсе удалено.

Кроме того, к концу августа будет доступна еще одна функция, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам. Отмечается, что они автоматически будут помещаться в отдельную скрытую папку.

Ранее, 27 июля, Instagram обновила функцию коротких видео Reels, продлив их максимальную длительность до 60 секунд. Предполагается, что нововведения сделают сервис Reels более удобным в редактировании и создании роликов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021