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Мишустин поручил до осени внести предложения по СТЗ на Курилах

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Согласованные предложения по льготному налоговому режиму и свободной таможенной зоне (СТЗ) на Курильских островах необходимо внести в правительство до 1 сентября. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам поездки в Сахалинскую область 26–27 июля, сообщается на сайте кабмина в среду, 11 августа.

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На Курилах планируется в том числе освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Также предполагается ввести процедуру СТЗ и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

До указанной даты согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области.

Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов 26 июля заявил, что российские власти обсуждают возможность введения на этих островах режима свободной таможенной зоны. Он анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова.

В Санкт-Петербургском региональном отделении «Деловой России» заявили «Известиям», что рассматриваемая возможность введения режима СТЗ на этих островах является новым форматом особой экономической зоны (ОЭЗ) с режимом свободной таможенной зоны. Так, к классическим преимуществам СТЗ, таким как освобождение от экспортных пошлин и ввозного НДС, добавляются преференции ОЭЗ — льготы по налогу на прибыль, НДС, имущественным налогам, взносам в страховые фонды.

В связи с визитом главы российского правительства на Курилы первый заместитель главы японского МИДа Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина в ведомство и выразил ему протест. Галузин подчеркнул, что Москва считает неприемлемым этот протест Токио. В посольстве Японии в России назвали протест естественным, поскольку Токио считает острова своими.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора. Основной проблемой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Японская сторона называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.

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