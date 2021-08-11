Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа. Об этом в среду, 11 августа, сообщает The Weather Network.

Наблюдать Персеиды можно только раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля.

Такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшийся после кометы. По мере того как Земля движется, обломки погружаются в атмосферу планеты с огромной скоростью. На этой скорости метеороиды сжимают молекулы воздуха на своем пути, пока они не станут раскаленными. Таким образом, чем больше обломок, тем ярче и долговечнее будет метеор, рассказали на портале.

«Если вам случится оказаться за городом или, возможно, на пляже в среду или четверг вечером, посмотрите вверх! Каждые пару минут или около того вы сможете увидеть яркий свет, проносящийся по небу», — сказал руководитель проекта Global Meteor Network Денис Вида в пресс-релизе Западного университета.

Кроме того, по данным Международной метеорной организации (IMO), при идеальном ясном темном небе во время пика Персеид можно увидеть падение от 50 до 75 метеоров в час. Иногда этот ливень может доставить до 100 метеоров в час и более.

На портале также опубликовали видео с потоком Персеиды в 2020 году.

10 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в просветах облаков звездопад Персеиды можно будет увидеть и москвичам. Кроме того, Московский планетарий сообщил, что при благоприятных погодных условиях начиная с полуночи и всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту. В учреждении отметили, что это обещает быть лучшим звездопадом года.