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В Приангарье отец и сын скрытно открывали фуры на ходу и похищали груз

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Двух жителей, отца и сына, из города Тайшет Иркутской области обвиняют в ночных ограблениях проезжих фур прямо на ходу. Об их задержании рассказали в пресс-службе ГУМВД по области утром 11 августа.

В ноябре 2021 года в полицию Иркутска обратился водитель большегруза, выполнявший поставку компьютерной и бытовой техники. Он рассказал, что на федеральной дороге между Красноярском и Иркутском из его машины пропала часть электроники на сумму более 1 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ст. «Кража».

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В ходе расследования в ГУ МВД региона обратили внимание на жителя города Тайшет, уже привлекавшегося за очень похожее преступление.

Во время обыска во дворе его частного дома оперативники нашли некоторые из похищенных товаров, а у его знакомых обнаружились два модернизированных автомобиля. У японского фургона и отечественного седана откидывались вперед лобовые стекла, в полу — приваренное металлическое кольцо для крепления троса, а носовую часть фургона обшили мягким материалом.

Всего в деле двое подозреваемых — ранее судимые 54-летний отец и 33-летний сын.

«Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км/час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу», — сообщает пресс-служба.

По ночам они близко подъезжали к двигающимся по трассе фурам, перебирались по капоту своего автомобиля, открывали контейнер и похищали часть груза. Несколько лет назад они уже похожим способом украли груз оружия из фуры, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы.

Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Во вторник, 10 августа, Следственный отдел города Тайшет Иркутской области возбудил уголовное дело и задержал четырех сотрудников школы-интерната. Их обвиняют в причинении физического насилия по отношению к своим воспитанникам.

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