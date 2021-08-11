Российские миротворцы оценили блюда юных поварят в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели гуманитарную акцию для учащихся школы-интерната № 1 в Степанакерте. Об этом в среду, 11 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В честь их приезда в школе прошел конкурс «Юный поваренок». Дети смогли посоревноваться в выпечке пирожков.

Жюри, состоящее из российских миротворцев, оценило кулинарные шедевры ребят на вкус и внешний вид.

По словам представителя российского миротворческого контингента Дмитрия Тусиди, в конкурсе приняли участие 12 детей, из числа воспитанников школы-интерната.

«Всего было 3 команды, которые сегодня соревновались в приготовлении домашней выпечки. По итогам им были вручены грамоты и сладкие подарки», — отметил он.

Помимо этого, военные передали школе-интернату около 1 тонны гуманитарного груза, в том числе детские игрушки, книги, канцелярские принадлежности, кухонные и продуктовые наборы.

Ранее, 19 июня, российские миротворцы провели интерактивный урок по соблюдению мер безопасности на каникулах для детей, проживающих в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.